На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный житель Вольска избил знакомого стулом до комы и не смог объяснить, зачем

В Вольске пьяный мужчина жестоко избил знакомого стулом
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Саратовской области ранее судимый мужчина избил собутыльника стулом, пострадавший впал в кому. Об этом сообщает областное управление МВД.

В одну из больниц Вольска был доставлен жестоко избитый 64-летний пенсионер, пострадавший поступил в медицинское учреждение в состоянии комы. Полицейские установили, что травмы вольчанин получил в своей квартире, где распивал спиртные напитки со своим знакомым.

43-летнего неоднократно судимого подозреваемого в избиении задержали, он не смог объяснить причину своего поступка, но вспомнил, что наносил удары собутыльнику металлическим каркасом от сломанного стула. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Саратовской области мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ранее не судимого фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пьяный россиянин сбросил приятеля с балкона седьмого этажа из-за ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами