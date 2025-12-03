Пьяный житель Вольска избил знакомого стулом до комы и не смог объяснить, зачем

В Саратовской области ранее судимый мужчина избил собутыльника стулом, пострадавший впал в кому. Об этом сообщает областное управление МВД.

В одну из больниц Вольска был доставлен жестоко избитый 64-летний пенсионер, пострадавший поступил в медицинское учреждение в состоянии комы. Полицейские установили, что травмы вольчанин получил в своей квартире, где распивал спиртные напитки со своим знакомым.

43-летнего неоднократно судимого подозреваемого в избиении задержали, он не смог объяснить причину своего поступка, но вспомнил, что наносил удары собутыльнику металлическим каркасом от сломанного стула. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Саратовской области мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ранее не судимого фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пьяный россиянин сбросил приятеля с балкона седьмого этажа из-за ревности.