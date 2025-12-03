На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина, который 30 лет скрывал вторую семью от первой жены, лишился свободы

Сингапурцу, который 30 лет обманывал жену, назначили реальный срок за двоеженство
Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре мужчину отправили в тюрьму за двоеженство, передает Channel NewsAsia (CNA).

Суд рассмотрел дело 67-летнего жителя Сингапура Теонг Мина, который 30 лет скрывал вторую семью от первой жены.

В 1980 году мужчина женился на своей школьной любви и стал отцом двоих детей, а в 1995-м тайно вступил в брак в малайзийском Сараваке с другой женщиной, знавшей о его статусе, и обзавелся еще двумя детьми.

Первая жена узнала правду только в этом году в ходе расследования, начатого в отношении Мина Управлением иммиграции и пограничного контроля (ICA). Женщина была шокирована известием и теперь намерена расторгнуть брак.

Подсудимый раскаялся в суде и пообещал, что после выхода на свободу станет самым лучшим семьянином.

«Я обещаю соблюдать закон и быть лучшим отцом, дедушкой и членом семьи. Я хочу провести остаток своих лет, подавая своим детям и внукам достойный пример скромности, честности и ответственности», — заявил Мин в своем последнем слове.

2 декабря суд приговорил сингапурца к 1 году и 5 месяцам тюрьмы.

Ранее блогершу из США обязали заплатить $1,75 млн за соблазнение чужого мужа.

