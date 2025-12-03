Мужчина, который 30 лет скрывал вторую семью от первой жены, лишился свободы

Сингапурцу, который 30 лет обманывал жену, назначили реальный срок за двоеженство

В Сингапуре мужчину отправили в тюрьму за двоеженство, передает Channel NewsAsia (CNA).

Суд рассмотрел дело 67-летнего жителя Сингапура Теонг Мина, который 30 лет скрывал вторую семью от первой жены.

В 1980 году мужчина женился на своей школьной любви и стал отцом двоих детей, а в 1995-м тайно вступил в брак в малайзийском Сараваке с другой женщиной, знавшей о его статусе, и обзавелся еще двумя детьми.

Первая жена узнала правду только в этом году в ходе расследования, начатого в отношении Мина Управлением иммиграции и пограничного контроля (ICA). Женщина была шокирована известием и теперь намерена расторгнуть брак.

Подсудимый раскаялся в суде и пообещал, что после выхода на свободу станет самым лучшим семьянином.

«Я обещаю соблюдать закон и быть лучшим отцом, дедушкой и членом семьи. Я хочу провести остаток своих лет, подавая своим детям и внукам достойный пример скромности, честности и ответственности», — заявил Мин в своем последнем слове.

2 декабря суд приговорил сингапурца к 1 году и 5 месяцам тюрьмы.

