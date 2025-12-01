Тела девочки и двух мужчин нашли в гараже в Ленобласти

В Ленобласти нашли тела девочки и двух мужчин в гараже

В Ленинградской области в гараже нашли погибшими девочку и двух мужчин, еще одну несовершеннолетнюю доставили в больницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 ноября в поселке Камышовка. В автомобиле, находившемся в гараже, обнаружили тела двух мужчин и девочки. Еще одну несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «токсическое действие двуокиси углерода».

На место случившегося выехали следователи, криминалисты, полицейские, эксперт и сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Назначены необходимые экспертизы, прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

