The Scottish Sun: в Шотландии вдова получила вместе с вещами мужа его ступни

В Шотландии вдове случайно прислали вместе с вещами мужа его ступни, пишет The Scottish Sun.

Как рассказала Аннет Федершпиль, ее муж, Марк, страдавший от лейкемии и депрессии, пропал без вести в июне, упав за борт парома в Аргайле. Его тело было обнаружено лишь спустя четыре месяца.

После кремации, состоявшейся 12 ноября 2025 года, Аннет получила пакет с вещами мужа через бюро ритуальных услуг. При разборе она с ужасом обнаружила, что носки необычно тяжелы.

«Я засунула руки в них и коснулась ног Марка», — вспоминает женщина.

По словам шотландки, ее 87-летнему отцу пришлось самостоятельно упаковать останки и вынести их для передачи сотрудникам бюро. Аннет утверждает, что немедленно связалась к с бюро, так и с ответственным офицером полиции. Представители службы принесли извинения и подтвердили, что шокированы произошедшим.

Однако полиция Шотландии отрицает свою причастность к передаче вещей. Аннет, переживающая тяжелые кошмары и панические атаки после инцидента, обвиняет офицеров в попытке избежать ответственности.

«Что они сделали с Марком? Они так небрежно отнеслись к его телу», — заявила она.

