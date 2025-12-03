Ветеринар назвал неожиданную елочную игрушку, способную отпугнуть кошку

Среди домашних питомцев кошки больше других питают интерес к новогодним украшениям, поэтому владельцам животных стоит воздержаться от использования некоторых из них, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Специалист перечислил несколько способов украсить дом и не навредить питомцам.

«Украшать дом, конечно, нужно. Это радость праздника для владельцев и для питомцев. Другое дело, некоторые коррекции нужно вносить — в зависимости от того, какой у вас питомец. Наиболее любопытные, конечно, кошки — они хотят знать, что в их королевстве происходит. Появилось какое-то дерево, с украшениями надо быть осторожнее. Различные блестящие ленты, дождики, мишура очень их привлекают и они могут начать с этим играть, попробовать на зубок. Ротовой аппарат кошки устроен так, что, начав заглатывать длинную ниточку, она уже выплюнуть ее не сможет, даже если сообразит, что здесь что-то не то. Она вынуждена будет ее проглотить полностью, это физиология. Длинные ленты, лески, попавшие внутрь кошки, могут вызывать кишечную непроходимость, что может закончиться операцией, даже про своевременном обращении. При несвоевременном обращении может быть и хуже. От гирлянд, блестящих украшений, дождиков стоит все-таки отказаться, если у вас кошка», — сказал он.

Врач порекомендовал россиянам использовать гирлянды на батарейках, — если животное разгрызет провод, случится пожар. Шеляков напомнил, что кошки не любят цитрусовые, поэтому мандариновые игрушки помогут отгородить питомца от елки.

«Шарики на елке должны быть пластиковые. Гирлянды желательно не на 220 вольт, а вариант на батарейках. Иначе кошка может получить удар током, ожог или устроить пожар. Помимо всего прочего, само дерево должно быть хорошо закреплено, чтобы не упало, не придавило кошку, если она будет пытаться на ветках посидеть. Можно использовать спреи, чтобы меньше прикосновений было к дереву, продаются в зоомагазинах. Они с неприятными эфирными маслами, для человека они приятные. Кошки не любят цитрусовые, поэтому достаточно разложить апельсиновые корки вокруг елки или украсить мандаринами — привлекательность для котов будет ниже. Можно что-то пугающее поставить, кошка боится пылесоса, фена или метлы. Можно рядом с елкой поставить, и эту конструкцию кошка будет обходить, опасаться», — пояснил врач.

