Врач предупредила об опасности частого употребления соевого соуса

Врач Денисова: употребление соевого соуса может вызвать привыкание
Global Look Press

Чрезмерное увлечение соевым соусом может вызвать привыкание и негативно отразиться на здоровье. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Специалист объяснила, что натуральный соевый соус является полезной альтернативой соли. Однако при его употреблении важно соблюдать меру. По словам врача, у настоящего продукта ярко выраженный вкус, поскольку при ферментации соевых бобов образуется глутамат натрия — естественный усилитель вкуса. Из-за этого употребление соевого соуса может вызывать привыкание, сравнимое с настоящей зависимостью.

Помимо этого, если регулярно добавлять большое количество соевого соуса в блюда, есть риск превысить норму употребление соли.

«Содержание натрия в соевом соусе высоко (почти 1 грамм в столовой ложке). А соль — это критически значимый нутриент. Его употребление регламентируется: врачи рекомендуют потреблять не более 5 граммов соли в сутки из всех продуктов, а для гипертоников — 3 грамма», — предупредила диетолог.

Она объяснила, что чрезмерное потребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в числе которых гипертония.

По словам Денисовой, также для здоровья вредны соевые соусы, в составе которых есть красители, ароматизаторы, сахар и другие добавки. Качественный продукт должен содержать только соевые бобы, пшеничные зерна, соль и воду.

Главный технолог сети доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева до этого рассказала «Газете.Ru», что существует пять видов соусов, с которыми можно есть суши и роллы. Специалист посоветовала попробовать японское блюдо с соусом унаги, тамари, кимчи, а также с ореховым соусом и мисо-пастой.

Ранее диетолог рассказал, как пить кофе без вреда для здоровья.

