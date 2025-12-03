На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье поймали мужчину, порезавшего ножом фельдшера скорой помощи

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера с ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчина. Его задержали. Материалы проверки переданы по подведомственности для принятия процессуального решения.

Предварительно, мужчина причинил травмы своей 42-летней супруге, и она вызвала скорую помощь. Однако агрессор стал мешать работе медиков и напал на фельдшера ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Инцидент произошел в поселке Кавалерово — 43-летний фельдшер во время вызова подвергся нападению. Мужчина нанес ему несколько ударов ножом, медик попал в больницу.

Ранее в Петербурге завели дело против напавшего на врача скорой помощи.

