Милонов о биометрии в школах: никого нельзя насильно сгонять

Насильно заставлять родителей сдавать биометрию детей для прохода в школы нельзя. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, поддержав при этом введение такого способа идентификации.

«Наверное, мне положено быть против биометрии, но я не против биометрии, поскольку считаю, что это современный способ безопасной идентификации человека, позволяющий четко контролировать вход и доступ наших детей в школы и в другие учреждения. Биометрия доказала свою эффективность, ее гораздо сложнее подделать. Говоря о биометрии, мы говорим просто об еще одном способе идентификации — так же, как в свое время были введены пластиковые карточки, а до этого бумажные пропуска были, удостоверения. Я не за то, чтобы тотально всех обязывать ее проходить, потому что есть люди, которые по разным причинам не хотят сдавать биометрию. Ну что ж, это право у них должно остаться, никого нельзя насильно сгонять никуда», — сказал он.

Милонов считает, что биометрия будет надежно защищена по аналогии с онлайн-банками.

«А касательно безопасности — так уже у нас есть аккаунты в «Госуслугах», почти у каждого есть банк онлайн. И мы же не боимся, что кто-то залезет в онлайн-банк наш и украдет эти деньги. Эти системы достаточно эффективно защищены. И еще тот момент, что очень многие противники биометрии государственной при этом прекрасно пользуются биометрией, разблокируя свои айфоны и другие гаджеты, так что тут нестыковочка получается», — добавил он.

3 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщила, что сбор и использование биометрических данных учеников российских школ будут добровольными и возможны только с согласия родителей. Известно, что изображения лиц школьников планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации», которые установят необходимое оборудование.

Процесс сдачи биометрии будет происходить через приложение «Госуслуги Биометрия»: ученику нужно будет авторизоваться там с помощью логина и пароля от портала «Госуслуги» и сделать селфи. После этого родителю поступит запрос на подтверждение согласия для обработки данных школьника.

Ранее в Совфеде объяснили, что биометрия в школах не будет направлена на предотвращение шутингов.