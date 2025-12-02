На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии мать нашли обезглавленной в лесу, а ее младенца – в монастыре

В Германии турист нашел обезглавленную женщину без рук
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Германии обнаружили обезглавленную беженку, сына которой подбросили в монастырь. Об этом сообщает The Daily Star.

Сначала сотрудники правоохранительных органов нашли отрубленные руки, которые, как выяснилось после проверки, принадлежали 32-летней уроженке Эритреи. Затем в 112 километрах от этого места, в лесу, обнаружили обезглавленную женщину.

Первая находка побудила полицейских посетить приют для беженцев в городе Бонн, где проживала эритрейка, но там никто ее не искал.

Во время расследования выяснилось, что женщина является матерью трехмесячного мальчика, которого нашли в монастыре в 190 километрах от Бонна. При этом он находился в коляске, ребенка обернули в одеяло. При мальчике была бирка с именем и датой рождения. Благодаря этому удалось установить связь матери и сына.

По делу за пределами Европы задержали партнера женщины. 41-летний мужчина проходит не как подозреваемый, а как свидетель.

Ранее жительницу Балашихи, обезглавившую сына, отправили под арест на два месяца.

