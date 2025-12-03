На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астраханка получила денежный перевод от неизвестного и стала фигуранткой дела

Mash: в Астрахани многодетной матери грозит срок из-за неожиданного перевода
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Астрахани стала фигуранткой уголовного дела, поверив неизвестному. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, женщина получила 40 тысяч рублей с неизвестного счета. Позже с ней связался молодой человек, который якобы перепутал цифру в номере и отправил деньги не тому человеку.

Решив, что это случайность, женщина перевела средства по указанному номеру. Позже ее счет заблокировали.

«Оказалось, она проходит соучастницей по уголовному делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей», – сообщается в публикации.

В рамках закона за участие в подобной схеме фигуранткe грозит срок до шести лет лишения свободы. У женщины есть трое детей.

Как сообщает Telegram-канал, соответствующим образом преступники пытаются «отмыть» деньги из нелегальных источников получения дохода. Чтобы не стать жертвой мошенников, авторы предлагают сразу обратиться в банк и рассказать о подозрительном неожиданном переводе.

Ранее мошенники выманили у омской школьницы 12 млн рублей и рассказали об этом ее родителям.

