На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РСТ предположили, что призыв не делать фото в Иране носит рекомендательный характер

В РСТ предположили, что запрет делать фото в Иране касается только военных объектов
close
Reuters

Сообщение посольства РФ в Иране не делать фото и видео российскими туристами при посещении республики, предположительно, носит рекомендательный характер и касается только военных объектов. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, отметив, что запечатлевать исторические и природные объекты, скорее всего, можно.

«Данное сообщение, по моему предположению, носит рекомендательный характер относительно специальных объектов инфраструктуры, возможно, военных объектов, зданий и всего подобного. Это обычная практика в целях безопасности в этой стране. Вероятнее всего, данный запрет касается только специальных инфраструктурных объектов, но для самостоятельных туристов в первую очередь интерес представляют исторические или природные места, которые привлекают их. Фотографировать природу, где нет каких-то объектов, наверное, все-таки можно. Но это пока что наши предположения. Подтвердить их или опровергнуть на данный момент мы не можем», — сказал он.

Абдюханов напомнил, что в июне Минэкономразвития РФ выпустило рекомендации для россиян и туроператоров не посещать Иран и не продавать туда путевки.

«Что касается туристического потока, министерство экономического развития РФ летом этого года выпустило специальную рекомендацию для туристов и туроператоров из России не посещать эту страну, так как сейчас там не нормализована обстановка. На сайте Минэкономразвития советуют воздержаться от поездок в Исламскую республику Иран и Израиль. На 3 декабря рекомендация продолжает свое действие», — добавил он.

3 декабря посольство РФ в Иране рекомендовало россиянам делать фотографии и видео во время поездок в Иран «в целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений». Представители посольства призвали туристов строго придерживаться требований местного законодательства и проявлять осторожность, а также быть осмотрительными.

Ранее в Египте задержали трех туристов за попытку съемки без одежды у пирамид Гизы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами