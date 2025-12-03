В РСТ предположили, что призыв не делать фото в Иране носит рекомендательный характер

Сообщение посольства РФ в Иране не делать фото и видео российскими туристами при посещении республики, предположительно, носит рекомендательный характер и касается только военных объектов. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, отметив, что запечатлевать исторические и природные объекты, скорее всего, можно.

«Данное сообщение, по моему предположению, носит рекомендательный характер относительно специальных объектов инфраструктуры, возможно, военных объектов, зданий и всего подобного. Это обычная практика в целях безопасности в этой стране. Вероятнее всего, данный запрет касается только специальных инфраструктурных объектов, но для самостоятельных туристов в первую очередь интерес представляют исторические или природные места, которые привлекают их. Фотографировать природу, где нет каких-то объектов, наверное, все-таки можно. Но это пока что наши предположения. Подтвердить их или опровергнуть на данный момент мы не можем», — сказал он.

Абдюханов напомнил, что в июне Минэкономразвития РФ выпустило рекомендации для россиян и туроператоров не посещать Иран и не продавать туда путевки.

«Что касается туристического потока, министерство экономического развития РФ летом этого года выпустило специальную рекомендацию для туристов и туроператоров из России не посещать эту страну, так как сейчас там не нормализована обстановка. На сайте Минэкономразвития советуют воздержаться от поездок в Исламскую республику Иран и Израиль. На 3 декабря рекомендация продолжает свое действие», — добавил он.

3 декабря посольство РФ в Иране рекомендовало россиянам делать фотографии и видео во время поездок в Иран «в целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений». Представители посольства призвали туристов строго придерживаться требований местного законодательства и проявлять осторожность, а также быть осмотрительными.

Ранее в Египте задержали трех туристов за попытку съемки без одежды у пирамид Гизы.