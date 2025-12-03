На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодые люди завели девочку в туалет KFC и изнасиловали

В Париже четверых молодых людей задержали за изнасилование девочки в KFC
Shutterstock

В Париже школьница подверглась групповому изнасилованию в ресторане быстрого питания. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел в районе Шатле-Ле-Аль. По данным издания, 13-летняя девочка проводила вечер с подругой и компанией молодых людей. Во время прогулки полиция остановила подругу, после чего пострадавшая последовала за четырьмя молодыми людьми из компании в KFC.

Спустя непродолжительное время она обратилась к прохожим, а те – к полицейским на улице и рассказали, что ее изнасиловали в туалете точки питания. После этого француженка попала в больницу, где ей оказали помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Во время расследования задержали молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, школьница их опознала. Известно, что они состоят в банде одного из районов.

По данным издания, в последние месяцы местные жители стали чаще жаловаться на отсутствие безопасности в районе. Уровень преступности вырос на 57,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Ранее девочка с расстройством психики забеременела после группового изнасилования.

