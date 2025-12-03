На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали лучшие офисы страны

Технохаб Сбера в Санкт-Петербурге вошел в топ лучших офисных пространств России
Cбер

Технохаб Сбера в Санкт-Петербурге получил наивысшую оценку «Платина» и вошел в топ-15 лучших по итогам первого федерального исследования офисных пространств крупнейших российских компаний, сообщила пресс-служба Сбера.

Жюри отметило технологичность площадки, передовые подходы к организации рабочего пространства и ее вклад в развитие городской инфраструктуры, а также человекоцентричность пространства и условия для профессионального развития.

Сообщается, что технохаб расположен на территории исторического Санкт-Петербургского трубочного завода, в обновленных корпусах работают 3,1 тыс. IT-специалистов. Пространство построено по принципам гибкой agile-среды — сотрудники могут самостоятельно выбирать рабочие зоны.

Одним из ключевых элементов площадки стал IT-вootcamp — сервис для адаптации новых сотрудников. Он обеспечивает быстрое погружение IT-инженеров в инженерную культуру Сбера, знакомит с практическими задачами, инструментами и процессами разработки, что ускоряет включение специалистов в работу команд.

Инфраструктура хаба открыта и для внешней аудитории. На его территории действует первый фирменный магазин и шоурум SberDevices. Также в ближайшее время откроются новые общественные пространства — зоны отдыха, спортивные площадки и ресторанный дворик, который разместится в восстановленном медеплавильном корпусе XIX века.

Все инженерные системы управляются технологиями Сбера на основе интернета вещей и искусственного интеллекта.

Отмечается, что развитие подобных офисов отражает общий тренд: крупнейшие компании увеличивают инвестиции в современные рабочие пространства для привлечения и удержания талантов.

