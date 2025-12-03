На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обсудили развитие инновационной экономики

В Москве в интерактивном формате показали практики инновационного мышления
Vladimir Baranov/Global Look Press

В России наблюдается значительный рост высокотехнологичного бизнеса, компании из рейтинга «Техуспех» увеличивают выручку до 58% в год, а 142 готовятся к выходу на глобальные рынки. Об этом сообщила на XII Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» замглавы «Иннопрактики» Наталья Попова.

Cообщается, что конгресс был организован компанией «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова. Программа форума включала 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек — представители госструктур, крупных компаний, институтов развития, инвестфондов, научных организаций и вузов.

Кроме того, впервые на площадке работала территория «Научи примером», где в интерактивном формате демонстрировались практики инновационного мышления.

Ключевые дискуссии форума были посвящены вызовам многополярного мира, технологическому лидерству и роли России в трансформации глобальной системы. Участники пленарной сессии отметили значимость новой культуры инноваций в условиях глобализации и цифровизации, а также необходимость триединой модели взаимодействия науки, бизнеса и культуры.

Открывая конгресс, глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова подчеркнула, что человеческие коммуникации остаются основой инновационной экономики. Она отметила также, что совокупный суверенитет необходим не для изоляции, а для «уважительного взаимодействия на международной арене».

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил о создании в вузе Института перспективных исследований в области ИИ, открытии факультета искусственного интеллекта и получении университетом правительственного гранта на создание центра исследований в сфере ИИ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил роль школьного образования в формировании будущих кадров и ценностной основы общества.

Глава ИРИ Алексей Гореславский отметил достижения России в сфере цифрового контента, подчеркнув, что около 85% кинопродукции, которую выбирают зрители, — российская.

Подводя итоги, Попова заявила, что взаимодействие науки, бизнеса и культуры становится ключом к экономическому росту и международному партнерству: «Пусть будет технологическое лидерство с широкой русской душой!».

