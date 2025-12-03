На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии мужчины затолкали юношу в машину и едва не похитили

В Башкирии мужчин будут судить за похищение 17-летнего юноши
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Башкирии перед судом предстанут обвиняемые в похищении 17-летнего молодого человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в похищении участвовали трое мужчин в возрасте от 28 до 34 лет. Подъехав к дому юноши, один из них избил его и стал угрожать. После этого его насильно затолкали в машину и попытались скрыться с места.

«Преступные действия обвиняемых были пресечены родителями потерпевшего, которые на своем автомобиле преградили дорогу похитителям», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о похищении человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни. Причиной произошедшего стала личная неприязнь, связанная с ранее возникшим конфликтом.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Пермском крае женщина похитила шестилетнего сына у мужа. Суд определил место жительства ребенка с отцом, но недовольная таким решением мать отправилась с мальчиком на прогулку и не вернулась. Их нашли в другом населенном пункте.

Ранее дядя и тетя похитили свою пятилетнюю племянницу и продали ее.

