На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

В Казахстане вводят штраф около $80 за ношение никаба в общественных местах
close
Andy Clark/Reuters

Казахстанский Мажилис, нижняя палата парламента, принял новый закон «О профилактике правонарушений», который подразумевает штраф почти в $80 за ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Об этом сообщает парламент республики в Telegram-канале.

«В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП (более $77 – прим.ред.)», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня подписал закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В законе о профилактике правонарушений была введена норма о запрете ношения в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц, за исключением медицинских целей, погодных условий, исполнения служебных или трудовых обязанностей.

В июле Духовное управление мусульман (ДУМ) Казахстана поддержало предложение главы республики ввести запрет на ношение никаба, сообщает РИА Новости. В управлении подчеркнули, что это решение направлено на обеспечение общественной безопасности, а не на ограничение религиозных убеждений. В ДУМ также отметили, что женщины не обязаны закрывать лицо, так как это не отражено в традициях казахского народа.

В апреле 2017 года экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил законодательно запретить молодым людям отпускать бороду, а девушкам — «полностью покрывать себя черными одеяниями». По мнению Назарбаева, подобные явления говорят о религиозной непросвещенности молодого поколения. Бывший глава республики также добавил, что казахи традиционно надевают черную одежду в траурное время.

Ранее в Казахстане ввели уголовную ответственность за похищение невест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами