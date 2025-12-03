На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич растлевал малолетнюю дочь возлюбленной и попал под уголовное дело

В Москве мужчину обвинили в растлении малолетней дочери своей возлюбленной
Pixabay

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в растлении семилетней дочери своей возлюбленной. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в квартире на улице Бестужевых. По версии следствия, в период с августа по ноябрь мужчина регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей избранницы. Девочка рассказала матери обо всем лишь спустя продолжительное время.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Суд по ходатайству следствия избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование деталей и обстоятельств случившегося в данный момент продолжается.

Ранее в российском регионе отправили в колонию мужчину, который десять лет насиловал падчерицу.

