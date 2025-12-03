Обвинение просит увеличить срок писателю Борису Акунину

РИА Новости: прокурор просит увеличить срок Акунину до 15 лет по заочному делу

Гособвинение просит увеличить срок писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в связи со вторым заочным делом. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о деле, возбужденном против Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Обвинение просит добавить писателю один год колонии.

«Прошу признать Чхартишвили виновным… <...> окончательно определить наказание в виде 15 лет лишения свободы», — заявил прокурор.

О том, что что Таганская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело против Акунина за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, стало известно 23 октября.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

Ранее Акунин призвал «перекроить» Европу.