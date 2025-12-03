Студент российского колледжа избил шестиклассников из-за жалобы

В Приморье молодого человека заподозрили в избиении школьников по просьбе девочки. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Находке. Предварительно, 18-летний студент колледжа избил двух 12-летних подростков. При этом за день до этого он нанес побои еще одному мальчику того же возраста. Конфликт возник из-за неприязненных отношений между одним из пострадавших и его одноклассницей — девочка пожаловалась на это своему знакомому студенту.

Возбуждено уголовное дело по ст. 112 и ст. 213 УК РФ. Студент полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

До этого старшеклассницы избили 15-летнюю девочку в уфимском интернате. После избиения школьницу тошнило, также у нее остались ссадины и ушибы.

Ранее под Петербургом подростки устроили драку со взрослыми после замечания о шуме.