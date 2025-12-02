Врач объяснила, как правильно использовать кислоты в уходе за кожей зимой

Врач Шибаева: кислоты применяют не чаще 2-3 раз в неделю при нормальной коже

Зимой активность солнца значительно уменьшается, поэтому риск пигментации от кислот снижается. В это время можно проводить интенсивные процедуры, такие как химические пилинги, курсы кислотных тоников и сывороток. Об этом «Известиям» рассказали врач-дерматовенеролог Анастасия Шибаева и эксперты «Золотого Яблока».

Специалист объяснила, что для ухода за чувствительной кожей подходят PHA-кислоты с крупными молекулами, которые не вызывают обезвоживание.

«BHA (салициловая кислота) снижает воспаление и регулирует работу сальных желез. Миндальная и молочная кислоты из группы AHA улучшают текстуру и сияние кожи, при этом молочная дополнительно увлажняет. Гликолевую кислоту зимой необходимо использовать с осторожностью из-за ее высокой проникающей способности и риска усиления чувствительности», — рассказала врач.

Она отметила, что обладателям нормальной кожи важно не применять кислоты в домашнем уходе чаще 2-3 раз в неделю, а чувствительной — 1-2 раза в 10 дней. При этом использовать их необходимо под контролем дерматолога, а также в сочетании с бережными очищающими и увлажняющими средствами. По словам эксперта, после кислот нужно использовать кремы с церамидами, скваланом, гиалуроновой кислотой и ниацинамидом, которые восстанавливают кожный барьер и удерживают влагу. Эти средства необходимо использовать вечером, избегая при этом выходов на холод без защиты. Также специалист порекомендовала не пренебрегать барьерными кремами с маслами и окклюзивным эффектом.

Кислоты можно сочетать с витамином С, пептидами, пробиотиками и ретинолом (в разные дни). Эксперты объяснили, что такая комбинация помогает коже восстанавливаться.

Они добавили, что главные ошибки в применении средств связаны с их регулярным использованием, высокой концентрацией в косметике и отсутствием качественного увлажнения. В итоге это приводит к обезвоживанию, шелушению и раздражению кожи.

Кандидат медицинских наук, главный врач клиники Elevans Елена Ильчук до этого предупредила, что неверно выстроенный уход способен не только усугубить дискомфорт, но и привести к обострению хронических заболеваний, таких как розацеа. По ее словам, основная причина зимнего дискомфорта кроется в повреждении защитного липидного барьера эпидермиса, главная функция которого — удерживать влагу. Специалист рекомендует пересмотреть состав косметики, сделав акцент на средствах с мощными увлажняющими и защитными компонентами.

Ранее косметолог рассказала о вреде стресса для кожи.