Хоккейные ворота раздробили мальчику лицо в российском городе

В Оренбурге городскую администрацию оштрафовали из-за хоккейных ворот, раздробивших мальчику лицо. Об этом сообщает пресс-служба центрального районного суда города.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на хоккейном корте. Во время игры на ребенка опрокинулись хоккейные ворота. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с множественными переломами костей лица.

Полученные мальчиком травмы оценили как вред здоровью средней тяжести. Суд взыскал с городской администрации 500 тысяч рублей компенсации ребенку, 150 тысяч рублей его законному представителю, а также судебные расходы и затраты на лечение.

Ранее восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча.