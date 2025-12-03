На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог прокомментировал итоги переговоров Путина с Уиткоффом

Политолог Ухов: Путин не допустит никаких «договорнячков»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не допустит никаких «договорнячков» в переговорах с Западом, заявил политолог Илья Ухов, комментирую итоги переговоров Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

«Мы отчетливо увидели твердую и непреклонную позицию Президента России по принципиальным для нас моментам – нет и не будет никакой сдачи территорий и попыток «договориться» с Западом за счет уступок по ключевым вопросам», — сказал Ухов.

Он отметил, что, как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, с чем-то Путин согласился, но что-то явно отверг.

«Это процессные вещи, тут всегда будет некий дипломатический пинг-понг. Но что можно сказать точно – никаким «договорнячком» и Минском-3 тут и не пахнет», — добавил политолог.

По его словам, мужество российских войск и мастерство командиров показывает, что «Россия начала перемалывать противника на фронте».

«Фронт ВСУ в Донбассе сыпется и крошится, взят Красноармейск, Купянск. Волчанск, врага добивают в Димитрове, на горизонте падение Гуляйполя, Северска и Красного Лимана. Кто вообще в здравом уме будет обсуждать какие-то уступки ворам в Киеве на фоне этих успешных операций и освобождения сотен квадратных территорий исконно русских земель в Новороссии», — заявил Ухов.

Политолог добавил, что Путин четко дал понять, что Россия готова воевать против Европы, если они на это решатся.

«Россия таким образом входит в эту решающую переговорную фазу в отличном состоянии, с крупными успехами на фронтах, с отмобилизованной экономикой и нарастающим день ото дня военным производством. Тут уж скорее США надо бы с нами делать «обратный договорнячок», на наших условиях», — заключил политолог.

