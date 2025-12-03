На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пропавших отца и сына, служивших в церкви, нашли в ульяновском культе «Небесного Духа»

Baza: клириков, скрывавшихся от церкви 16 лет, нашли ульяновском нейрокульте
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске обнаружили двух мужчин, которые покинули церковь и создали свой культ. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, отец и сын пропали более десяти лет назад. Сначала Симбирская епархия пыталась связаться с клириками, но спустя продолжительное время прекратила делать это.

«Через 16 лет терпение духовенства лопнуло, митрополит подписал указы о запрете в служении клириков», – сообщается в публикации.

После этого выяснилось, что в течение многих лет отец и сын пробовали разные духовные практики. В результате они остановились на язычестве и стали публиковать в соцсетях молитвы и иконы, сгенерированные нейросетью. В текстах они обращались к «Небесному Духу».

Помимо этого, они создали несколько пабликов, куда также отправляли молитвы и иконы, созданные искусственным интеллектом. При этом контент не пользовался популярностью у людей, а обоим мужчинам запретили совершать богослужения. К ним отец и сын смогут вернуться только если покаются в участии в языческом культе.

Ранее сектант не пережил сеанс «очищения» в центре Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами