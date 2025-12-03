Пропавших отца и сына, служивших в церкви, нашли в ульяновском культе «Небесного Духа»

В Ульяновске обнаружили двух мужчин, которые покинули церковь и создали свой культ. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, отец и сын пропали более десяти лет назад. Сначала Симбирская епархия пыталась связаться с клириками, но спустя продолжительное время прекратила делать это.

«Через 16 лет терпение духовенства лопнуло, митрополит подписал указы о запрете в служении клириков», – сообщается в публикации.

После этого выяснилось, что в течение многих лет отец и сын пробовали разные духовные практики. В результате они остановились на язычестве и стали публиковать в соцсетях молитвы и иконы, сгенерированные нейросетью. В текстах они обращались к «Небесному Духу».

Помимо этого, они создали несколько пабликов, куда также отправляли молитвы и иконы, созданные искусственным интеллектом. При этом контент не пользовался популярностью у людей, а обоим мужчинам запретили совершать богослужения. К ним отец и сын смогут вернуться только если покаются в участии в языческом культе.

Ранее сектант не пережил сеанс «очищения» в центре Петербурга.