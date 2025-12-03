На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин организовал в Таиланде подпольный азартный бизнес и был задержан

В Таиланде шестерых граждан РФ уличили в создании подпольного азартного клуба
true
true
true
close
KhaoSod

В Таиланде накрыли подпольный игорный клуб с россиянами. Об этом сообщает Khaosod.

О том, что в арендованном доме на острове Пханган иностранцы играют в азартные игры, стало известно после обращений местных жителей. Они заметили, что у здания часто стоят несколько мотоциклов, а за шторами люди играют в карты.

«Внутри полиция обнаружила подозреваемых – шестерых россиян, румына, израильтянина, немца и гражданина Великобритании», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что незаконный бизнес организовал 36-летний россиянин по имени Антон. Он арендовал дом и приглашал знакомых поиграть. Гражданина РФ задержали, ему предъявили обвинения.

В доме обнаружили несколько колод карт, комплекты фишек для покера и другие необходимые для азартных игр вещи.

В Таиланде такие развлечения запрещены. Покер признавали спортом временно, но правительство вскоре отменило это решение. Для местных жителей доступны только ставки на некоторые виды скачек и лотереи.

Ранее мэр Вашингтона Баузер предложила легализовать азартные игры для пополнения бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами