Россиянин организовал в Таиланде подпольный азартный бизнес и был задержан

В Таиланде накрыли подпольный игорный клуб с россиянами. Об этом сообщает Khaosod.

О том, что в арендованном доме на острове Пханган иностранцы играют в азартные игры, стало известно после обращений местных жителей. Они заметили, что у здания часто стоят несколько мотоциклов, а за шторами люди играют в карты.

«Внутри полиция обнаружила подозреваемых – шестерых россиян, румына, израильтянина, немца и гражданина Великобритании», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что незаконный бизнес организовал 36-летний россиянин по имени Антон. Он арендовал дом и приглашал знакомых поиграть. Гражданина РФ задержали, ему предъявили обвинения.

В доме обнаружили несколько колод карт, комплекты фишек для покера и другие необходимые для азартных игр вещи.

В Таиланде такие развлечения запрещены. Покер признавали спортом временно, но правительство вскоре отменило это решение. Для местных жителей доступны только ставки на некоторые виды скачек и лотереи.

