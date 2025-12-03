Стало известно о планах «протеже Жириновского» выйти по УДО по делу об убийстве

«Протеже Жириновского», бывший депутат ЛДПР Виктор Загородников, получивший срок за заказное убийство прокурора Братска, пытается выйти на свободу по УДО из-за болезни. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В публикации говорится, что в последнее время мужчина начал постоянно жаловаться на проблемы со здоровьем. На данный момент из 20-летнего срока мужчина пробыл в тюрьме 17 лет. Все необходимые медицинские документы собраны, заключенный, по информации канала, подал запрос на УДО.

Загородников был задержан в 2008 году за заказное убийство прокурора города Братска Александра Синицына. В 1999 году он подкараулил мужчину и выстрелил ему в грудь возле дома. Погибший вел самые громкие уголовные дела города и осложнял жизнь местной преступности. В те годы на территории города орудовала братская организованная преступная группировка (ОПГ).

Подозреваемых в убийстве задержали лишь спустя несколько лет. Среди фигурантов дела были экс-начальник УВД Братска Владимир Утвенко, экс-депутат городской думы Вадим Моляков и Загородников. Все они были членами группировки и были причастны к убийству прокурора. За реализацию преступления они, как установил суд, получили 1,5 млн рублей. Другие лица, причастные к расправе, в тот момент уже находились в местах лишения свободы.

SHOT отмечает, что после задержания Загородникова лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пытался вытащить «протеже» из-под ареста и даже обращался за помощью к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину, заверяя его, что уголовное дело — «попытка повлиять на выборы в регионе не в пользу ЛДПР». Однако это не помогло.

