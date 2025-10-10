На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зарубивший топором пять человек серийный убийца из Ижевска вышел на свободу

Серийный убийца Юрий Артамонов, который наиболее известен как «ижевский Раскольников», вышел на свободу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Артамонов пробыл за решеткой 25 лет и один месяц. Сейчас мужчина, по данным канала, стал бездомным и живет на улице.

По информации журналистов, бывший заключенный не смог устроиться на работу и теперь скитается по городу.

В 90-е годы Артамонова приговорили к смертной казни за серию убийств во дворах в центре Ижевска. Жертв находили с проломленными головами. В 1997 году один из пострадавших выжил и составил ориентировку на 22-летнего Артамонова.

В ходе судебного разбирательства была доказана причастность мужчины к 21 преступлению: 5 убийствам и 4 покушениям, а также кражам и разбоям. «Ижевского Раскольникова» приговорили к смертной казни, однако позже приговор был изменен на 25 лет колонии строгого режима.

В 2017 году Артамонов вышел по УДО, но снова начал воровать. Он украл велосипед с дачного участка, а потом вломился в квартиру и забрал у женщины тысячу рублей. Из-за этого маньяк снова попал в колонию на 3,1 года, наказание отбывал в ИК-1 в Ижевске.

Сейчас «ижевский Раскольников» регулярно отмечается в отделе полиции, несмотря на образ жизни.

Ранее ангарский маньяк признался в убийствах еще двух женщин.

