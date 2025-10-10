Зарубивший топором пять человек серийный убийца из Ижевска вышел на свободу

SHOT: серийный убийца из Ижевска, зарубивший топором 5 человек, вышел на свободу

Серийный убийца Юрий Артамонов, который наиболее известен как «ижевский Раскольников», вышел на свободу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Артамонов пробыл за решеткой 25 лет и один месяц. Сейчас мужчина, по данным канала, стал бездомным и живет на улице.

По информации журналистов, бывший заключенный не смог устроиться на работу и теперь скитается по городу.

В 90-е годы Артамонова приговорили к смертной казни за серию убийств во дворах в центре Ижевска. Жертв находили с проломленными головами. В 1997 году один из пострадавших выжил и составил ориентировку на 22-летнего Артамонова.

В ходе судебного разбирательства была доказана причастность мужчины к 21 преступлению: 5 убийствам и 4 покушениям, а также кражам и разбоям. «Ижевского Раскольникова» приговорили к смертной казни, однако позже приговор был изменен на 25 лет колонии строгого режима.

В 2017 году Артамонов вышел по УДО, но снова начал воровать. Он украл велосипед с дачного участка, а потом вломился в квартиру и забрал у женщины тысячу рублей. Из-за этого маньяк снова попал в колонию на 3,1 года, наказание отбывал в ИК-1 в Ижевске.

Сейчас «ижевский Раскольников» регулярно отмечается в отделе полиции, несмотря на образ жизни.

