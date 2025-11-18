На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье медведь забрел на территорию школы

В Приморье на территории школы поймали медведя
Telegram-канал Центр «Тигр»

В Приморье на территории школы заметили гималайского медведя. Об этом сообщает центр помощи диким животным «Тигр».

По данным зоозащитной организации, хищнику полтора года, его оперативно отловили и доставили в центр.

Как полагают специалисты, кто-то содержал животное в неволе, так как медведь не боится людей. Из-за такого поведения его уже нельзя выпустить в дикую природу, поэтому вскоре ему подыщут дом.

Хищнику предстоит ветеринарный осмотр.

Другого гималайского медведя заметили в Приморье на прошлой неделе. Животное, судя по снятым кадрам, забралось на высокое дерево и наблюдало за окружающими.

Хищника сняли на видео работники дробильно-сортировочного комплекса, который находится в деревне Царевка. По их словам, животное сидело на стволе два дня. Руководство пыталось пообщаться с Охотнадзором, но в тот момент специалисты не приехали.

Ранее в Японии медведь выбежал на взлетную полосу и попал на видео.

