Россиянка лишилась более чем 6 млн рублей и квартиры из-за мошенников

Жительница Хабаровского края стала жертвой мошенников, поверив «бывшему работодателю». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с пострадавшей в течение нескольких месяцев. Неизвестные представились 67-летней женщине начальством из организации, в которой она раньше работала. В компании якобы кто-то легализовал доходы, поэтому там проходят проверки.

Во время общения с лжеправоохранителями женщина рассказала о наличии крупной суммы. В результате она в течение треб месяцев перевела мошенникам 2,7 миллиона рублей. Также она сдала украшения в ломбард и продала квартиру.

«67-летняя женщина, находясь под постоянным психологическим давлением, перевела аферистам в общей сложности 6 миллионов 203 тысячи рублей посредством банкоматов», – сообщается в публикации.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. За подобные преступления фигуранты могут получить срок до десяти лет лишения свободы.

Ранее мошенники начали использовать новую схему с проверкой качества воды и заменой счетчиков.