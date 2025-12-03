На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка лишилась более чем 6 млн рублей и квартиры из-за мошенников

В Хабаровском крае женщина отдала аферистам более 6 млн рублей
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Жительница Хабаровского края стала жертвой мошенников, поверив «бывшему работодателю». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с пострадавшей в течение нескольких месяцев. Неизвестные представились 67-летней женщине начальством из организации, в которой она раньше работала. В компании якобы кто-то легализовал доходы, поэтому там проходят проверки.

Во время общения с лжеправоохранителями женщина рассказала о наличии крупной суммы. В результате она в течение треб месяцев перевела мошенникам 2,7 миллиона рублей. Также она сдала украшения в ломбард и продала квартиру.

«67-летняя женщина, находясь под постоянным психологическим давлением, перевела аферистам в общей сложности 6 миллионов 203 тысячи рублей посредством банкоматов», – сообщается в публикации.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. За подобные преступления фигуранты могут получить срок до десяти лет лишения свободы.

Ранее мошенники начали использовать новую схему с проверкой качества воды и заменой счетчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами