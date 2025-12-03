На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России расширили перечень сильнодействующих веществ

В России внесли жиросжигатели и стероиды в перечень сильнодействующих веществ
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В России расширили перечень сильнодействующих веществ, в него внесли жиросжигатели и стероиды. Об этом сообщило РИА Новости.

Правительство РФ устанавливает перечень сильнодействующих веществ, который регулярно дополняется новыми позициями, включая, например, анаболические стероиды и другие вещества, используемые в спортивной фармакологии. Этот перечень является основой для уголовного преследования за незаконный оборот таких веществ в соответствии со статьей 234 Уголовного кодекса РФ. К сильнодействующим веществам также относятся некоторые фармацевтические препараты, подлежащие предметно-количественному учету.

Список веществ пополнился добавками Реверол и Рекардин, которые продаются на маркетплейсах как жиросжигатели и средства для похудения, а также препаратами Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140).

Все эти вещества относятся к селективным модуляторам андрогенных рецепторов, которые внесены в список запрещенных для использования в спорте.

В перечень сильнодействующих веществ также добавили стероид Андростанол и препарат Лигандрол.

Ранее юрист напомнила о наказании за вождение после приема сильнодействующих лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами