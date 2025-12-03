В России внесли жиросжигатели и стероиды в перечень сильнодействующих веществ

В России расширили перечень сильнодействующих веществ, в него внесли жиросжигатели и стероиды. Об этом сообщило РИА Новости.

Правительство РФ устанавливает перечень сильнодействующих веществ, который регулярно дополняется новыми позициями, включая, например, анаболические стероиды и другие вещества, используемые в спортивной фармакологии. Этот перечень является основой для уголовного преследования за незаконный оборот таких веществ в соответствии со статьей 234 Уголовного кодекса РФ. К сильнодействующим веществам также относятся некоторые фармацевтические препараты, подлежащие предметно-количественному учету.

Список веществ пополнился добавками Реверол и Рекардин, которые продаются на маркетплейсах как жиросжигатели и средства для похудения, а также препаратами Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140).

Все эти вещества относятся к селективным модуляторам андрогенных рецепторов, которые внесены в список запрещенных для использования в спорте.

В перечень сильнодействующих веществ также добавили стероид Андростанол и препарат Лигандрол.

