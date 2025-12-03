На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна дата заседания суда по делу Акунина

Прокуратура 3 декабря в суде запросит наказание для Акунина
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Прокуратура запросит наказание писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорию Чхартишвили) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом РИА Новости рассказали в мировом суде Москвы.

По словам собеседника агентства, судебное заседание пройдет в среду, 3 декабря.

По сведениям прокуратуры, Акунин, в течение года дважды привлеченный к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, с февраля по август разместил на подконтрольном ему канале в социальной сети не менее 76 публикаций, не указав, что эти материалы произведены и распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента.

23 октября стало известно, что Таганская межрайонная прокуратура возбудила новое уголовное дело против Акунина за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

Ранее Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов.

