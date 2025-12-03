Россиян предупредили об ошибках при мытье импортных овощей и фруктов

Невооруженным взглядом заметно, что импортные яблоки, огурцы и цитрусовые имеют характерный глянцевый блеск. Этот эффект создает восковой налет — как естественный, так и искусственный, который наносят производители для сохранения свежести продукции при длительной транспортировке. Особенность такого покрытия заключается в его гидрофобности: обычная вода просто скатывается с поверхности, не смывая ни сам воск, ни загрязнения, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Искусственное восковое покрытие, применяемое в современной пищевой индустрии, состоит из смеси пищевых восков — карнаубского, канделильского или пчелиного. Эти вещества безопасны для человека, однако их пористая структура становится ловушкой для микрочастиц пыли, остатков пестицидов и микроорганизмов. Простое ополаскивание под проточной водой удаляет не более 15–20% поверхностных загрязнений с таких плодов», — объяснила она.

Для эффективного очищения требуется механическое воздействие и изменение свойств воды. Щеточка средней жесткости удаляет до 70% воскового покрытия, а использование специальных моющих средств для фруктов, содержащих поверхностно-активные вещества, повышает эффективность до 90–95%. При отсутствии специализированных средств можно использовать раствор пищевой соды (1 чайная ложка на 500 мл воды) либо слабый уксуcный раствор (столовая ложка 9% уксуса на литр воды). Кислотная среда способствует разрушению восковой матрицы, а щелочная — эмульгированию жировых компонентов.

«Особого внимания требуют плоды со сложной поверхностной структурой — например, лимоны и апельсины, чья цедра имеет множество пор, удерживающих восковой состав. При необходимости использовать цедру этих плодов, необходимо их замачивать в теплом содовом растворе на 5–7 минут с последующей обработкой щеткой. Для гладких плодов вроде яблок или помидоров достаточно интенсивного протирания салфеткой, смоченной в моющем растворе», — добавила она.

После применения любых моющих средств необходимо тщательно ополоснуть овощи и фрукты под проточной водой в течение 30–60 секунд. Следует помнить, что удаление воскового покрытия сокращает срок хранения плодов, поэтому проводить такую обработку рекомендуется непосредственно перед употреблением. Для повседневного хранения достаточно протереть продукты сухой чистой тканью. Это удалит основную поверхностную микрофлору без повреждения защитного слоя, резюмировала эксперт.

