Россиянам назвали причины, почему домашняя кофемашина портит вкус кофе

Даже качественные кофейные зерна могут превратиться в горький и невыразительный напиток, если кофемашина не получает регулярного ухода. О ключевых правилах, которые помогут раскрыть вкус кофе, «Газете.Ru» рассказала Дарья Соболева, руководитель бренд-бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

Один из важнейших факторов — правильная настройка кофемашины.

«Например, некорректный помол сразу сказывается на вкусе: слишком крупный делает напиток водянистым, а слишком мелкий добавляет излишней горечи. Рекомендуется настраивать аппарат под конкретный сорт зерен. Для светлой обжарки обычно требуется более тонкий помол, для темной — чуть крупнее. Также стоит обратить внимание на температуру воды: даже небольшое отклонение может изменить вкус. Слишком низкая температура акцентирует кислинку, а слишком высокая — делает кофе тяжелым. Оптимально начинать со средних значений и корректировать их в зависимости от сорта», — объяснила она.

Существенное влияние на вкус оказывает и качество воды. Высокая жесткость часто становится причиной горечи, а также приводит к образованию накипи, что ухудшает нагрев.

«Если вы заметили, что вкус кофе изменился, попробуйте заменить водопроводную воду на фильтрованную или бутилированную. И не забывайте полностью менять воду в резервуаре, а не доливать новую к старой», — советует Соболева.

Регулярная чистка кофемашины — еще одно обязательное условие. Со временем внутри устройства скапливаются кофейные масла, остатки помола и пыль, что напрямую влияет на вкус. Эксперт советует ежедневно чистить кофемашину, особенно если в ней есть капучинатор.

Не менее важно использовать свежие зерна. Оптимальный срок — до 3–4 недель после обжарки, далее кофе начинает терять аромат. «Если вы пьете кофе нечасто, не стоит покупать большие упаковки. Хранить зерна лучше в сухом месте при комнатной температуре, защищать от прямых солнечных лучей», — уточняет Соболева.

Иногда проблема связана не с оборудованием, а с неправильно подобранным сортом или обжаркой. Например, арабике свойственны фруктовые, ягодные и шоколадные ноты, тогда как робуста отличается более крепким вкусом с ореховыми и пряными оттенками. Светлая обжарка сохраняет кислотность и яркий аромат, средняя — смягчает кислинку, не добавляя горечи, а темная — снижает кислотность, делая вкус насыщенным, иногда с горьковатым оттенком.

«Идеальный кофе возможен, когда машина чистая, вода подходящая, а помол настроен под ваш вкус», — подчеркивает эксперт.

Если же все условия соблюдены, а напиток все еще далек от идеала, возможно, причина в технической неисправности кофемашины. В таком случае стоит обратиться к специалисту для диагностики.

