Врач объяснил, как понять, что вы повредили связки, а не просто «потянули» руку

Травмы кисти при падении, особенно зимой, явление распространенное. И довольно часто такие травмы заканчиваются растяжением или даже разрывом связок. О том, как отличить ушиб от поврежденных связок связки пальца, «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров.

Связки кисти — это плотные волокна соединительной ткани, которые связывают маленькие суставы (фаланги пальцев) и обеспечивают их подвижность. При резком движении, ударе или неестественном положении пальца волокна могут повредиться, вызывая отек и резкую, неприятную боль. При серьезном повреждении волокон происходит полный разрыв связки, который уже требует внимания специалиста.

«Многие думают, что повреждение связок пальца на руке — это просто ушиб. Но уже в течение нескольких часов боль усиливается, фаланга опухает... Игнорировать такое состояние опасно — легкое растяжение может перерасти в хроническую нестабильность суставов кисти», — предупредил Зохиров.

Симптомы разрыва связок могут быть разными. Иногда движения в суставе ограничены, иногда, наоборот, появляется чрезмерная подвижность. Сустав опухает, кожа над ним краснеет, у человека даже может повыситься температура. При попытках пошевелить распухшим пальцем или ощупать его болезненные ощущения только усиливаются. А в наиболее тяжелых случаях травмированный сустав руки может полностью утратить подвижность.

Что делать сразу после травмы? Травматолог рекомендует, прежде всего, обеспечить покой поврежденной кисти и при необходимости зафиксировать палец эластичным бинтом. На травмированное место полезно приложить холод (пакет со льдом) на 15–20 минут — это поможет снизить боль и уменьшить отек. Главное, не затягивать с визитом к врачу.

«Своевременная диагностика при таких травмах играет ключевую роль. Даже легкое повреждение, если его игнорировать, может привести к серьезным последствиям — хронической нестабильности и нарушению функции пальца», — подчеркнул Зохиров.

Для точного определения характера травмы, как правило, проводят рентген, КТ, УЗИ или МРТ. Такое комплексное обследование позволяет оценить состояние мягких тканей и суставов кисти и подтвердить или опровергнуть наличие перелома и разрыва связок.

При полном разрыве связок зачастую необходимо оперативное лечение — микрохирургическое вмешательство, направленное на восстановление связочного аппарата.

«Будьте внимательны на скользкой дороге. Ведь один неловкий шаг на льду может обернуться неделями или даже месяцами восстановления. А если появились боль и отек, лучше перестраховаться и обратиться сразу в клинику», — сказал врач.

Ранее ученый опроверг популярные мифы о переломах костей.