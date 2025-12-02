На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корова затоптала 75-летнюю пенсионерку из-за конфликта с другими коровами

В Таиланде женщина получила разрыв печени, когда ее атаковала собственная корова
Khao Sod

В Таиланде корова затоптала свою хозяйку из-за конфликта с чужим скотом. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным местных СМИ, 75-летняя женщина из провинции Бурирам получила разрыв печени после того, как ее затоптала собственная корова по кличке Чао Као. Несчастный случай произошел в пятницу, 28 ноября.

Местный житель, также занимающийся разведением скота, заметил, что Чао Као идет по дороге, а ее хозяйки поблизости нет. Мужчина нашел пострадавшую соседку лежащей на земле и вызвал скорую, но медикам не удалось ее спасти.

Вероятной причиной инцидента стала стычка между коровами из-за пересечения их путей. По-видимому, Чао Као стала агрессивной, защищая свою территорию, и случайно ударила женщину задними ногами в грудь. Как сообщается, такое поведение характерно для коров, которые чувствуют угрозу.

Ранее медведь растерзал пожилого мужчину на глазах у его сына.

