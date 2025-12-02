На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поссорился с сыном и дважды выстрелил в жену из ружья

В Пензенской области муж дважды выстрелил в жену, защищавшую сына
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Нижнеломовском районе задержан местный житель, открывший стрельбу по жене, поводом для конфликта послужила ссора с сыном. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

Полицию вызвали соседи, напуганные звуками выстрелов. Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. Выяснилось, что 60-летний мужчина поссорился со своим взрослым сыном, отца не устраивал образ жизни молодого человека.

В конфликт вмешалась 58-летняя жена мужчины. Она попыталась заступиться за сына. В ответ муж схватил ружье и дважды выстрелил в направлении женщины, она успела выбежать из дома. Оружие и патроны изъяты, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Ингушетии брат выстрелил в ногу сестре из-за возлюбленного. 49-летний мужчина предположил, что родственница с кем-то встречается без его разрешения и запретил сестре идти на встречу с подругами. Когда женщина отказалась подчиняться, он схватился за травматический пистолет. Мужчина хотел припугнуть пострадавшую, но пуля случайно попала в ногу.

Ранее подросток открыл стрельбу у школы в Воронеже и ранил мужчину в глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами