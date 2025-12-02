Россиянин поссорился с сыном и дважды выстрелил в жену из ружья

В Нижнеломовском районе задержан местный житель, открывший стрельбу по жене, поводом для конфликта послужила ссора с сыном. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

Полицию вызвали соседи, напуганные звуками выстрелов. Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. Выяснилось, что 60-летний мужчина поссорился со своим взрослым сыном, отца не устраивал образ жизни молодого человека.

В конфликт вмешалась 58-летняя жена мужчины. Она попыталась заступиться за сына. В ответ муж схватил ружье и дважды выстрелил в направлении женщины, она успела выбежать из дома. Оружие и патроны изъяты, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Ингушетии брат выстрелил в ногу сестре из-за возлюбленного. 49-летний мужчина предположил, что родственница с кем-то встречается без его разрешения и запретил сестре идти на встречу с подругами. Когда женщина отказалась подчиняться, он схватился за травматический пистолет. Мужчина хотел припугнуть пострадавшую, но пуля случайно попала в ногу.

Ранее подросток открыл стрельбу у школы в Воронеже и ранил мужчину в глаз.