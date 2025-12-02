В Венгрии археологи вскрыли 1700-летний римский каменный саркофаг

В Венгрии археологи вскрыли нетронутый 1700-летний римский каменный саркофаг, чья крышка была заперта расплавленным свинцом и металлическими скобами, пишет Fox News. Гробницу обнаружили в районе Обуда на севере Будапешта, где в античную эпоху располагался крупный римский город Аквинкум.

Саркофаг, датируемый III–IV веками нашей эры, был найден на старом кладбище среди руин заброшенных домов. По словам ведущего археолога Будапештского исторического музея Габриэллы Феньес, его уникальность — в полной сохранности.

«Особенность в том, что это был герметично запечатанный саркофаг. Его ранее никто не трогал, поэтому все осталось целым», — подчеркнула она.

Внутри ученые обнаружили скелет молодой женщины, а также десятки ритуальных предметов: два стеклянных сосуда, бронзовые фигурки, 140 монет, заколку из кости, янтарные украшения и фрагменты ткани, расшитой золотом. Эти вещи, вероятно, были положены в гробницу родными «для ее вечного путешествия».

Исследование саркофага еще продолжается. По словам Феньес, внутри остается толстый слой грунта, в котором могут скрываться новые артефакты.

