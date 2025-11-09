В Германии обнаружили древнеримский «холодильник»

Студенты археологического факультета Кельнского университета обнаружили древнеримское хранилище для охлаждения продуктов — «холодильную яму» возрастом около двух тысяч лет. Открытие сделали во время раскопок в музее LWL-Römermuseum в Хальтерн-ам-Зее. О результатах исследования сообщает Arkeonews.

Работы проходили на территории римского военного лагеря Алисо — одного из важнейших укреплений Римской империи к северу от Альп.

«Пока мы не можем точно сказать, относились ли эти сооружения к солдатской казарме или жилому дому, — пояснила она. — Но одна из ям, по всей видимости, использовалась как хранилище для еды и напитков — как аналог современного холодильника», — уточнили ученые.

По словам руководителя раскопок профессора Экхарда Дешлера-Эрба, обнаруженная охлаждающая яма — редкое подтверждение того, как римляне адаптировали свои бытовые технологии к северному климату.

«Они проявляли удивительную изобретательность: выкапывали глубокие ямы, выстилали их глиной или камнем, а сверху закрывали деревянными досками, чтобы продукты дольше оставались свежими», — отметил ученый.

В числе других найденных артефактов: остатки римской винной амфоры, бронзовая ложка и фрагменты посуды. По словам ученых, предметы расширяют представление о повседневной жизни римских солдат и торговцев в германских провинциях.

Фрагменты амфор указывают на поставки вина из Средиземноморья, а изысканная посуда Terra Sigillata (изделия из неглазурованной глины) свидетельствуют о богатой культуре застолий и высоком социальном статусе владельцев.

Ранее египетский археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса.