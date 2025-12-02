На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пенсионер потерял сознание из-за передозировки виагры

Московские врачи спасают пожилого мужчину, который получил передозировку препарата для лечения половой дисфункции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

68-летний мужчина принимал препарат для улучшения половой дисфункции и решил самостоятельно увеличить дозировку в три раза. Когда виагра подействовала, у пенсионера резко упало давление, он потерял сознание.

Супруга мужчины вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу с пульсом 120 ударов в минуту, он находится под наблюдением медиков.

До этого в Тюмени спасли пенсионера, который по ошибке закапал в глаза медицинский спирт. Мужчина случайно закапал себе в правый глаз 96% этиловый спирт, перепутав флаконы с лекарственными каплями. Медики диагностировали химический ожог глаза с гиперемией и частичным отслоением конъюнктивы.

Ранее мужчина подавился едой, испугался и получил инфаркт.

