Пьяный подросток вломился в магазин ради колбасы и газировки

Оперативники задержали 17-летнего жителя Рязани, который устроил кражу со взломом в супермаркете на Московском шоссе. Об этом сообщает областное управление МВД.

В отдел полиции обратился сотрудник торговой точки и сообщил, что ночью неизвестный разбил стекло в двери магазина. Из торгового зала пропали колбаса, сыр, печенье и газировка. Полицейские нашли свидетелей преступления и выяснили, что к ограблению причастен 17-летний подросток.

Юношу задержали, он рассказал стражам порядка, что вечером дома употреблял спиртные напитки и захотел есть. Подросток вышел на улицу, разбил дверь магазина, набрал продуктов и скрылся. Поев, он лег спать. В отношении подозреваемого в краже возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Ханты-Мансийске задержали мужчину, который устроил стрельбу в магазине. Вооруженный посетитель попытался совершить кражу и произвел шесть выстрелов из пистолета в сторону продавца, пытавшегося его остановить.

Ранее рязанец украл смартфон у продавца супермаркета, чтобы подарить его сыну.