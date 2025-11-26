На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Преступник ограбил ювелирный магазин и попытался убежать от полиции голышом

В США мужчина совершил ограбление, разделся и попытался убежать от полиции
true
true
true
close
Shutterstock

В США мужчина ограбил магазин и сбил человека, а затем разделся и попытался убежать от полиции. Об этом сообщает портал MySA.

В субботу, 22 ноября, произошло ограбление ювелирного магазина в городе Сан-Антонио, штат Техас. Преступник разбил стеклянную витрину, забрал хранившиеся там драгоценности и попытался скрыться на черном Cadillac, однако выехал на тротуар и сбил 60-летнего мужчину, который собирался его остановить.

Пострадавший получил удар дверью, попал под машину и был госпитализирован. Тем временем полиция обнаружила автомобиль грабителя на шоссе, а подозреваемого, который пытался убежать, задержала.

В полиции Сан-Антонио заявили, что во время задержания мужчина был полностью обнажен. Ему предъявили обвинения в тяжком ограблении и других уголовных преступлениях. Сейчас он находится под арестом. Расследование продолжается.

Ранее мужчина ограбил магазин, когда у продавца случился сердечный приступ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами