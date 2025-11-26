Преступник ограбил ювелирный магазин и попытался убежать от полиции голышом

В США мужчина совершил ограбление, разделся и попытался убежать от полиции

В США мужчина ограбил магазин и сбил человека, а затем разделся и попытался убежать от полиции. Об этом сообщает портал MySA.

В субботу, 22 ноября, произошло ограбление ювелирного магазина в городе Сан-Антонио, штат Техас. Преступник разбил стеклянную витрину, забрал хранившиеся там драгоценности и попытался скрыться на черном Cadillac, однако выехал на тротуар и сбил 60-летнего мужчину, который собирался его остановить.

Пострадавший получил удар дверью, попал под машину и был госпитализирован. Тем временем полиция обнаружила автомобиль грабителя на шоссе, а подозреваемого, который пытался убежать, задержала.

В полиции Сан-Антонио заявили, что во время задержания мужчина был полностью обнажен. Ему предъявили обвинения в тяжком ограблении и других уголовных преступлениях. Сейчас он находится под арестом. Расследование продолжается.

