Нейросети приводят нас к «цифровой деменции», заявил эксперт

Действительно ли нейросети улучшают мышление, память и креативность или, напротив, делают нас зависимыми от цифровых «советчиков»? Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт в области искусственного интеллекта, основатель компании WMT Group и WMT AI Игорь Никитин.

По словам эксперта, одна из характерных «примет» нынешнего времени — феномен клипового мышления, когда человек может удерживать внимание лишь короткое время. При этом он часто перескакивает с темы на тему, не может проанализировать информацию или освоить объемный текст. Практически синдром дефицита внимания, только не врожденный, а приобретенный.

«В научной литературе для описания снижения памяти, концентрации и способности к самостоятельному мышлению в результате постоянного потока цифровых стимулов используют термин «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция», — говорит Никитин.

Когда ИИ предлагает нам готовые решения, это становится палкой о двух концах. С одной стороны, сервисы вроде ChatGPT и Copilot упрощают жизнь, переключая на себя рутинные задачи. Казалось бы, человек обернул прогресс в свою пользу — все всегда под рукой, все подсвечено, все вопросы решаются одним кликом. Однако есть и обратная сторона.

«Чем активнее человек доверяет ИИ обработку информации, тем ниже его способность к самостоятельным решениям, логическому и творческому мышлению, — предупреждает эксперт. — Это еще один феномен современности — когнитивная лень. Мозг просто перестает тренировать собственные механизмы поиска решений, и мы впадаем в зависимость от подсказок».

Есть и другая проблема: знания перестали быть ценностью. Зачем школьнику изучать словари, справочники, учебники, энциклопедии, если он может просто найти нужный ответ в интернете? При этом он даже не запомнит его. Просто скопирует в свой доклад, получит оценку и потеряет интерес.

«Это приводит к «инфляции экспертности» — дипломы, статьи, даже коды и проекты быстро теряют ценность, если могут быть сгенерированы нейросетью за минуты. Сложилась просто парадоксальная ситуация: ИИ учится на основе человеческого опыта, обрабатывая гигантские массивы готового контента, а люди все меньше стремятся учиться сами», — предупреждает Никитин.

Плюсы, конечно, есть: сняв с себя рутинные действия, мы можем заниматься более важными делами и находим время на себя. Но при этом ученые говорят, о риске появления целых поколений «технологически догадливых, но мыслительно зависимых» людей: они виртуозно пользуются гаджетами, но при этом не решат без подсказки ни одной сложной задачи.

«Чтобы этого не произошло, очень важно найти баланс между использованием цифровых инструментов и развитием собственных навыков. Образование, бизнес и каждый человек должны научиться использовать технологии как помощников, а не заменителей собственного мышления», — резюмирует эксперт.

