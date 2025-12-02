Ребенку ампутировали ногу и чудом спасли жизнь после падения с велосипеда в Оренбурге

В Оренбурге ребенку ампутировали ногу и спасли жизнь после падения с велосипеда

В Оренбурге ребенок лишился ноги и еле выжил после того, как неудачно упал с велосипеда. Об этом сообщает ОДКБ региона.

Инцидент произошел во время катания на велосипеде. Мальчик упал и ударился бедром об руль, получив ранение бедренной артерии и сильнейшее кровотечение. Из районной больницы пациента экстренно доставили в детский многопрофильный центр. Ради спасения жизни ребенку пришлось ампутировать ногу.

Состояние пациента было тяжелым. Ему потребовалось долгое лечение, включавшее искусственную вентиляцию легких, реампутации, два месяца гемодиализа и борьбу с тяжелым воспалительным процессом из-за поражения почек продуктами распада мышц. Врачи применяли новые методики, а забота о пациенте велась круглосуточно силами слаженной команды специалистов.

В результате длительного лечения почки пациента заработали, и его состояние стабилизировалось. В настоящее время мальчик набирается сил и готовится к дальнейшей реабилитации и адаптации к жизни.

