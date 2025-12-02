На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подмосковные хирурги спасли мужчину от инсульта и ампутации ноги

В Подмосковье врачи спасли мужчину от инсульта и ампутации ноги
Depositphotos

В Подмосковье 65-летнего мужчину с болью в ноге спасли от инсульта и ампутации. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Пациент поступил в сосудистое отделение больницы в городе Люберцы с острой болью в ноге — у него выявили критическую ишемию конечности на фоне обширного атеросклероза. Ему грозила ампутация, а также оказался выявлен высокий риск инсульта из-за сужения сонной артерии.

Сначала хирурги реконструировали пациенту сосуды шеи, избавившись от угрозы инсульта. Затем в ходе гибридной операции, длившейся десять часов, они восстановили кровоток в ноге мужчины, удалили атеросклеротические бляшки и установили стент.

После операции пациент сутки находился в реанимации, а после его перевели в палату. Боль в ноге прошла, он снова может ходить и готовится к выписке.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли мужчину, впавшего в кому после симптомов ОРВИ.

