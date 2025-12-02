На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зуб из бронхов ребенка достали новосибирские врачи

Врачи Новосибирской городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи спасли мальчика, который неделю проходил с застрявшим в бронхах зубом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Несовершеннолетний был доставлен в больницу с высокой температурой, признаками ОРВИ и сильным кашлем. Во время обследования в бронхах ребенка было обнаружено инородное тело.

Выяснилось, что мальчику случайно выбили резец на детской площадке, который он проглотил. Он не рассказал о произошедшем родителям и неделю проходил с инородным телом, начался воспалительный процесс. Выбитый зуб извлекли врачи-эндоскописты. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

До этого в Свердловской области врачи четырех медицинских учреждений спасли годовалого ребенка, который вдохнул кусок глины от деревенской печи. С помощью специальных инструментов медики извлекли инородное тело

.

Ранее в Нижнем Новгороде ребенок нашел монету в пироге с капустой из магазина.

