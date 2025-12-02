На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина случайно отправила в посылке свою кошку

Bild: в Германии хозяйка не заметила кошку и случайно отправила ее посылкой
MirasArt/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Баварии собрала посылку, не заметив, что ее домашняя кошка забралась внутрь коробки и уснула. Хозяйка запечатала упаковку и отнесла ее в посылочный автомат для отправки, пишет Bild.

«Груз» прибыл в пункт выдачи, которым оказалась пекарня в городе Нерцинген недалеко от Ульма, сотрудничающая с курьерской службой. Там работница услышала приглушенное мяуканье, доносившееся из коробки. Женщина знала владелицу кошки и немедленно связалась с ней.

Ситуация осложнялась тем, что вскрыть почтовое отправление самостоятельно было нельзя — посылка находится под защитой закона о почтовой тайне. Поэтому был вызван наряд полиции. Стражи порядка вскрыли коробку и обнаружили внутри целую и невредимую, но явно напуганную кошку. Животное было немедленно возвращено обрадованной хозяйке.

Полиция квалифицировала произошедшее как случайность. Расследование по факту жестокого обращения с животными возбуждать не стали, так как хозяйка не имела умысла причинить вред питомице.

Ранее императорская семья Японии опубликовала фотографии спасенных ими котов.

