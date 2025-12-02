В Подмосковье мужчины обстреляли собак и потребовали у их хозяина компенсацию

Неизвестные открыли стрельбу по животным и избили их хозяина в подмосковном СНТ

В Подмосковье неизвестные обстреляли собак и избили их владельца из-за пятен на брюках. Об этом хозяин животных, Евгений Ясников, рассказал изданию MSK1.RU.

Инцидент произошел 29 ноября в СНТ Софрино-1 Пушкинского округа. Евгений со своим 77-летним отцом и двумя собаками — Платоном и Шоколадом — гулял по поселку и остановился у местного алкомаркета. Когда мужчина привязывал собак к столбу, одна из них задела мордой прохожего и испачкала его брюки.

«Собака — Шоколад — его просто носом ткнула, понюхала и оставила ему отпечаток на штанах. Я перед ним извинился: «Извини, пожалуйста, за то, что собака тебе напачкала брюки. В магазине есть свидетели, которые могут это подтвердить. Он говорит: «да она меня покусала»» — вспоминает Евгений.

Некоторое время спустя недовольный мужчина догнал их на «Мазде», после чего вновь стал предъявлять претензии и требовать компенсации. Евгений опять извинился за своего питомца, но конфликт на этом не закончился — двое неизвестных открыли стрельбу в сторону животных.

«Два выстрела в собак, на меня направили ружье. Я хотел сказать: «Вы что, твари, делаете?». И мне пришел удар прикладом сначала в висок, второй — по левой части ребер», — рассказал пострадавший.

Он ненадолго потерял сознание от болевого шока, а затем очнулся и понял, что Платон не дышит. Шоколада, получившего серьезные повреждения морды, пришлось усыпить на следующий день.

Местные жители были шокированы произошедшим и объединились, чтобы поддержать Евгения и найти злоумышленников. В полиции инцидент пока не комментировали.

