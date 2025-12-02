Нутрициолог объяснила, можно ли ускорить метаболизм

Ускорить метаболизм в организме невозможно. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Алиса Мярц.

«Правда заключается в том, что ускорить метаболизм невозможно. Это комплекс сложных процессов внутри организма, благодаря которым он получает и расходует энергию», — объяснила специалист.

Она отметила, что «скоростью метаболизма» принято называть суточные энергозатраты. При этом, по словам Мярц, их человек может самостоятельно контролировать.

Нутрициолог объяснила, что главной причиной набора веса является не «замедленный метаболизм», а малоподвижный образ жизни и большое количество потребляемой пищи. Поэтому тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, необходимо увеличить общие энергозатраты и повысить уровень ежедневной активности.

Эксперт посоветовала больше двигаться пешком в течение дня, делать перерывы для разминки и заниматься бытовыми делами. Также важно регулярно и сбалансированно питаться, обеспечив организму стабильный источник энергии и необходимых ему питательных веществ. Кроме того, нужно наладить режим сна и избегать стресса, который может повлиять на гормоны, регулирующие обмен веществ и аппетит.

Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Кумышева до этого объяснила «Газете.Ru», что препараты для снижения веса помогают эффективно начать движение к цели, но для закрепления результата нужно поддерживать новые привычки.

Ранее врачи предупредили о последствиях жестких диет.