На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Японский чиновник завирусился в сети из-за странного украшения из «глаз»

В Японии чиновник пришел на конференцию в странном украшении из глаз
true
true
true
close
TV

Японский чиновник завирусился в сети из-за странного украшения из «глаз», пишет 20 minutos.

На пресс-конференции, посвященной влиянию политики на туризм, президент Бюро конгрессов и туризма Осаки Хироси Мидзёхата представлял тревожную статистику. Однако внимание аудитории приковывал к себе не только его доклад, но и ярко-красный плюшевый головной убор, обрамлявший его лицо и напоминающий корону с глазами.

Как рассказал мужчина, перед выступлением на конференции он был на продвижении Всемирной выставки «Экспо-2025». Талисманом выставки стало синее каплеобразное существо Мякумяку, чье тело состоит из цепочек клеток и воды, а имя — японская ономатопея, имитирующая сердцебиение.

Именно его стилизованную красную версию в виде короны надел на пресс-конференцию Мидзёхата. Этот вирусный образ стал наглядной метафорой двойной роли чиновника: с одной стороны — решение сложных геополитических проблем в сфере туризма, с другой — неустанное и даже эксцентричное продвижение идей. Для Осаки, мегаполиса, пронизанного реками, такой водный талисман — особенно символичен, а его демонстрация на официальных мероприятиях уже стала для Хироси визитной карточкой.

Ранее японский дипломат «поклонился» китайскому коллеге и спровоцировал скандал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами