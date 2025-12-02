Японский чиновник завирусился в сети из-за странного украшения из «глаз», пишет 20 minutos.

На пресс-конференции, посвященной влиянию политики на туризм, президент Бюро конгрессов и туризма Осаки Хироси Мидзёхата представлял тревожную статистику. Однако внимание аудитории приковывал к себе не только его доклад, но и ярко-красный плюшевый головной убор, обрамлявший его лицо и напоминающий корону с глазами.

Как рассказал мужчина, перед выступлением на конференции он был на продвижении Всемирной выставки «Экспо-2025». Талисманом выставки стало синее каплеобразное существо Мякумяку, чье тело состоит из цепочек клеток и воды, а имя — японская ономатопея, имитирующая сердцебиение.

Именно его стилизованную красную версию в виде короны надел на пресс-конференцию Мидзёхата. Этот вирусный образ стал наглядной метафорой двойной роли чиновника: с одной стороны — решение сложных геополитических проблем в сфере туризма, с другой — неустанное и даже эксцентричное продвижение идей. Для Осаки, мегаполиса, пронизанного реками, такой водный талисман — особенно символичен, а его демонстрация на официальных мероприятиях уже стала для Хироси визитной карточкой.

