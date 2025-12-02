На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде задержали двоих россиян за нелегальную гостиничную деятельность

В Таиланде россиян задержали по подозрению в нелегальном гостиничном бизнесе
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

Двое граждан Российской Федерации задержаны в Таиланде по подозрению в нелегальной деятельности в гостиничной сфере. Об этом сообщает газета «Кхао Сот» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«На острове Пханган задержаны россияне Олег 51 года и Екатерина 38 лет по подозрению в нелегальном гостиничном обслуживании. По словам полицейских, к ним поступил сигнал о нелегальном бизнесе по аренде мотоциклов, которым якобы оперировала пара, однако выяснилось, что бизнес состоял в сдаче в аренду комнат в одной из вилл острова без соответствующей регистрации отельного бизнеса», – пишет издание.

По предварительным данным следствия, полицейские не нашли у виллы, в которой россияне сдавали комнаты через интернет, действующую гостиничную лицензию, и в результате задержали пару, а также гражданку Мьянмы, устроенную ими на работу в качестве рецепционистки. Последняя не имела разрешения на работу в Таиланде, сообщает МВД королевства. Во время допроса россияне пояснили следователю, что считали достаточным зарегистрировать компанию по законодательству Таиланда совместно с местными партнерами для ведения бизнеса по аренде комнат, и не были осведомлены о необходимости получения гостиничной лицензии для такого вида деятельности.

Как отмечает издание, если суд признает незаконность бизнеса россиян, их ждут небольшие денежные штрафы и депортация. Однако, если будет доказано использование подставных лиц, то обвиняемым могут грозить штрафы от 100 тыс. до 1 млн. таиландских бат (от $3,1 тыс. до $31,2 тыс.) и тюремное заключение сроком до трех лет.

Ранее разыскиваемая блогерша из Ярославля была обнаружена в Таиланде.

