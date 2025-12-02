Россиянин избил своего дядю кочергой после пьяной ссоры

В Амурской области вынесли приговор мужчине, который избил своего дядю кочергой после пьяной ссоры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в апреле 2025 года в селе Молчаново — мужчина вместе с дядей и знакомым распивали алкоголь. Между пьяными племянником и дядей вспыхнула ссора из-за оскорбления. Во время конфликта мужчина схватил кочергу у печи и стал бить родственника по руке.

В результате пострадавший получил закрытый оскольчатый перелом правой плечевой кости — травму оценили как тяжкий вред здоровью. Он также получил иные повреждения средней тяжести. После инцидента нападавший сам вызвал скорую помощь для дяди и обратился в полицию, чтобы признать свою вину в содеянном.

Суд признал нападавшего виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. С учетом признания вины, раскаяния, помощи потерпевшему и иных смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что дядя помирился с племянником и простил его.

Ранее россиянин поссорился со своей гостьей и избил ее кочергой по голове.